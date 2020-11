Travolto da un'auto in sorpasso, sciagura in via Del Partigiano: ciclista perde la vita

Stava pedalando nella propria corsia, quando si è trovato davanti un'auto in fase di sorpasso. Il tutto si è consumato in un battito di ciglia. Il ciclista, colpito dalla vettura, è stato scaraventato nel vicino fosso, trovando la morte sul colpo. Sciagura martedì pomeriggio in via Del Partigiano, a Vecchiazzano. Il dramma, costato la vita ad un uomo sulla sessantina, si è consumato poco dopo le 15. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Forlì distaccamento di Rocca San Casciano, che hanno proceduto ai rilievi di legge affiancati dai Carabinieri che hanno operato sulla viabilità.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, la vittima, in sella ad una bici sportiva con la quale si stava allenando, stava percorrendo l'arteria in direzione città, mentre nella corsia opposta stava sopraggiungendo una "Fiat Sedici", condotta da una donna di 43 anni, impegnata in una manovra di sorpasso. Forse abbagliata dai riflessi del sole, l'automobilista non si è accorta della presenza del ciclista, il quale non è riuscito ad evitare l'impatto: colpito dalla vettura, è sbalzato nel fossato che costeggia la careggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma per il malcapitato non c'è stato nulla da fare.