Dopo il rifornimento si immette sulla Ravegnana e si scontra con un camion: paura per un 68enne

E' presumibilmente una mancata precedenza all'origine di un brutto incidente verificatosi lunedì mattina, poco prima delle 10, lungo la Ravegnana, all'altezza del distributore di Metano. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio ai Carabinieri: secondo una prima ricostruzione dei fatti, una "Fiat Panda", un forlivese di 68 anni, dopo aver effettuato il rifornimento, stava uscendo dall'area di servizio, immettendosi sulla Ravegnana in direzione dell'Ospedaletto. In quel frangente stava sopraggiungendo un camion, che procedeva in direzione di Ravenna, che non è riuscito a schivare l'improvviso ostacolo.

Inevitabile l'impatto, con l'auto si è arrestata a margine della carreggiata dopo l'urto contro il guard-rail. Subito si è mobilitata la macchina dei soccorsi, con due ambulanze e l'auto col medico a bordo. Fortunatamente le condizioni del 68enne sono apparse meno gravi di quanto ipotizzato: dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Illeso l'autotrasportatore. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in ambo le direzioni per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge.