Scontro nel cuore della notte con un camioncino della raccolta rifiuti: paura sulla Bidentina

Paura nel cuore della nottata tra martedì e mercoledì lungo la Bidentina, a Gualdo, nel comune di Meldola. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri di Bertinoro, un automobilista, che stava percorrendo l'arteria in direzione di Cusercoli, è finito contro un autocarro della raccolta della nettezza urbana. Il fatto è avvenuto intorno alle 5.30. Sul posto rapidamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno operato al fianco dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra ed inizialmente anche con una gru.

Il personale del 115 ha provveduto a liberare dalla vettura, una "Lancia Y10" vecchio modello, il conducente che non riusciva ad uscire dall'abitacolo. Dopodichè è stato affidato alle cure dei sanitari di "Romagna Soccorso" per il successivo trasporto all'ospedale. Non è in pericolo di vita.