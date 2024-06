Scontro tra auto in un incrocio: un ferito trasportato con l'elimedica al "Bufalini"

E' al vaglio dei Carabinieri la dinamica di un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata di sabato, poco prima delle 13, a Santa Maria Nuova di Bertinoro in via Santa Croce, all'altezza dell'incrocio con via Lunga. Per cause in fase d'accertamento sono venute a collisione tre auto, una delle quali si trovava ferma ad uno stop, una "Opel" station wagon. Nella carambola è rimasto ferito in modo grave un uomo di 64 anni, che si trovava alla guida di una "Citroen C3". Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con l'elisoccorso, e trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Lievi lesioni per le altre quattro persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp