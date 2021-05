Scontro tra auto sulla Lughese: un ferito non grave

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto mercoledì mattina, intorno alle 9.45, sulla Lughese. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti della Polizia Locale. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture, di cui una alimentata a metano. Uno dei conducenti è stato soccorso dal personale del 118, ma le sue condizioni non destavano particolari preoccupazioni.