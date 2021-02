Si schianta contro un'auto e finisce oltre il guardrail: centauro trasportato al Bufalini in elicottero

Schianto in moto nella tarda mattinata di sabato lungo la Statale Tosco-Romagnola, poco fuori l'abitato di Dovadola. Un centauro di 52 anni è stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena a seguito di uno scontro con un'auto verificatosi intorno alle 13. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio ai Carabinieri di Rocca San Casciano, che hanno provveduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo stava percorrendo l'arteria in direzione monte, quando - per cause in fase d'accertamento agli uomini dell'Arma - è impattato con un'auto che proveniva dalla direzione opposta.

Il sinistro è avvenuto in corrispondenza di una curva, all'altezza del chilometro 171: la conducente, alla guida di una "Ford Fiesta" vecchio modello, ha cercato di evitare la moto, scartando verso destra e finendo contro il guard-rail che costeggia la carreggiata, ma la manovra non è servita. Nella collisione il motociclista è finito prima sul cofano dell'utilitaria, per poi essere sbalzato oltre le protezioni in lamiera, riportando un politrauma.

Per accelerare i soccorsi è stato richiesto l'intervento dell'elimedica giunta da Ravenna, col personale sanitario ad operare al fianco dei colleghi di "Romagna Soccorso" giunti con un'ambulanza. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito - che non ha mai perso conoscenza - è stato caricato a bordo dell'elicottero, che ha puntato verso il nosocomio malatestiano specializzato in traumi.