Ancora uno schianto sulla Provinciale Bidentina: scontro frontale tra due auto

Schianto nel primo pomeriggio di martedì lungo la Bidentina, tra Nespoli e Civitella di Romagna. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri sono rimaste coinvolte due automobili. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'autovelox prima del ponte della "Tombina" in direzione monte, un chilometro circa prima dell'abitato di Civitella di Romagna. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni, per poi essere riaperta dopo circa un'ora e mezza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 che hanno provveduto a soccorrere i feriti e mettere in sicurezza le auto.