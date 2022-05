Tamponamento tra due auto, paura sulla via Emilia: tre feriti, madre e figlia trasportate al Bufalini

Rocambolesco schianto lunedì mattina, lungo la via Emilia per Faenza, a Cosina, al confine col territorio comunale di Forlì. E' di tre feriti il bilancio di un tamponamento tra due auto, una delle quali finite ruote all'aria, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Basiago. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, a tamponare una "Ford" con due donne a bordo, madre e figlia rispettivamente di 59 e 25 anni, è stata un suv "Bmw" sul quale viaggiava un 74enne.

A seguito dello scontro la "Ford" si è cappottata sul lato del conducente. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco, che hanno estratto le due donne dall'auto ribaltata, e il personale del 118 con due ambulanze ed elicottero, che ha trasportato le due ferite all'ospedale Bufalini di Cesena. Il 74enne è stato portato all'ospedale di Faenza in stato confusionale per gli accertamenti del caso.