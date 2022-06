Si scontra con un'auto e cade malamente sull'asfalto: scooterista in gravi condizioni

E' stato trasportato al "Trauma Center" dell'ospedale Maurizio Bufalini in gravi condizioni. Un 66enne del Burkina Faso, è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi giovedì mattina, intorno alle 7.30, in viale Roma, a Predappio. La dinamica dei fatti è al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola. Secondo una prima ricostruzione, un'auto, condotta da una ragazza del posto, si stava per immettere lungo l'arteria principale, quando stava per sopraggiungere il ciclomotore condotto dal cittadino straniero (anche lui residente a Predappio), che non è riuscito ad evitare l'ostacolo.

L'urto, non particolarmente violento, è avvenuto con lo specchietto della vettura, ma è rovinando malamente sull'asfalto, riportando gravi lesioni. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica, il ferito è stato trasportato col codice di massima gravità al nosocomio cesenate, dove i medici si sono riservati la prognosi. Per consentire i rilievi di legge e le operazioni di soccorso si è reso necessario chiudere l'arteria centrale del paese, con deviazione in loco del traffico.