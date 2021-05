Paura sulla Cervese, scontro tra uno scooter ed un'auto: ferito un 19enne

Un 19enne forlivese è rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi lunedì mattina lungo la Cervese, a Carpinello. Per cause al vaglio ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, il ragazzo, in sella ad uno scooter elettrico, stava procedendo in direzione Forlì, quando è impattato contro la fiancata di una "Fiat Punto" che procedeva nella stessa direzione di marcia all'altezza dell'intersezione con via Bianco Da Durazzo. A seguito dell'urto il conducente del due ruote è sbalzato dal mezzo, finendo sull'asfalto con un trauma ad una spalla. Soccorso dai sanitari del 118 (l'allerta alla sala operativa è giunta poco prima delle 11.30), che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Le sue condizioni non sono gravi.