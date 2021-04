Sbalzato dallo scooter dopo lo scontro con l'auto: fratture multiple per un 12enne

Il ragazzo viaggiava in sella ad uno scooter condotto dal padre da via Andrea Costa verso il forese

Ragazzino di 12 anni ferito in un incidente davanti al parco di via Dragoni. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle 13. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, il ragazzo viaggiava in sella ad uno scooter condotto dal padre da viale Gramsci verso via Monari. Giunto in corrispondenza del parco, è venuto in collisione con una "Fiat Panda" che proveniva dalla direzione opposta e che stava affrontando una manovra di svolta a sinistra per immettersi nel parcheggio del parco.

Nell'impatto, laterale, il giovane passeggero è sbalzato dal mezzo, riportando fratture multiple. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita. Illesi il padre del ferito e il conducente dell'auto. Non vi sono state particolari ripercussioni al traffico. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.