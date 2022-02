Scontro auto-scooterone: un 44enne finisce al Bufalini, coinvolto un civitellese

Un 78enne di Civitella è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lunedì pomeriggio, poco prima delle 16, lungo viale Europa, a Ravenna. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale bizantina, l'auto dell'anziano si è scontrata con uno scooterone con in sella un cittadino albanese 44enne . E' stato quest'ultimo a riportare la peggio, venendo trasportato con un codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

INCIDENTE STRADALE: LA NOTIZIA SU RAVENNATODAY

Da una prima ricostruzione dei fatti pare che l'auto si stesse immettendo su viale Europa da un'area di servizio, quando è venuta a collisione con lo scooter che procedeva nella stessa direzione di marcia. Nel violento urto, il 44enne è volato con il suo mezzo nel campo adiacente alla strada. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito - sempre cosciente - al Bufalini. Illeso invece il 78enne di Civitella di Romagna. La Polizia Locale analizzerà i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

