Scontro con un trattore, l'utilitaria finisce ruote all'aria: spavento alla rotonda a Ronco

E' al vaglio dei Carabinieri la dinamica di un rocambolesco schianto avvenuto alla rotonda che collega via Bidente con la via Emilia (nel tratto che prende ancora il nome di viale Roma), al Ronco. Lo schianto si è verificato mercoledì mattina, intorno alle 10: per cause ancora in fase d'accertamento, sono venuti a collisione un trattore ed un'utilitaria, quest'ultima cappottata lungo la corsia della via Emilia direzione sud.

VIDEO - Le immagini dei soccorsi

A bordo della vettura si trovava una donna, che non ha riportato gravi conseguenze fisiche: la conducente è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco, che hanno operato con una squadra, ed affidata alle cure dei sanitari del 118, che hanno provveduto al trasporto all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì per le cure del caso. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione stradale, in un tratto di strada particolarmente trafficato.