Scontro tra due auto in via Borghina, i Vigili del fuoco estraggono dall'abitacolo una persona

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di martedì (23 gennaio). Attorno alle 15 una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Forlì in via Borghina, incrocio via del Gualdo. Una volta giunta sul posto la squadra ha provveduto a estrarre una persona incastrata all'interno di un veicolo per poi affidarla al personale di Romagna Soccorso. Successivamente i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa sicurezza dei due veicoli rimasti coinvolti nel sinistro. Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia locale di Forlì, le cause dello scontro sono al vaglio degli agenti.