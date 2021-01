Tamponamento innesca uno scontro frontale: mattinata di caos sulla via Emilia

E' di due feriti il bilancio di una carambola tra più mezzi verificatosi nella prima mattinata di mercoledì lungo la via Emilia e che ha bloccato la circolazione per diverse ore. Lo schianto è avvenuto intorno alle 7.30. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì, una Suzuki, che viaggiava in direzione Cesena, si trovava ferma al centro della carreggiata per effettuare una svolta in via Emilia per Melatello, quando è stata tamponata da un furgone "Fiat Daily". La collisione ha spinto l'utilitaria nella corsia opposta, dove stava sopraggiungendo una "Audi", il cui conducente non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro frontale.

Nella carambola la peggio l'hanno riportata i due automobilisti: soccorsi dal 118, che hanno operato con due ambulanze, uno è stato trasportato al "Maurizio Bufalini" di Cesena, l'altro al "Morgagni-Pierantoni". Forti le ripercussioni alla circolazione stradale, proceduta a rilento per quasi due ore. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati. (Foto di repertorio)