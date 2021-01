Paurosa collisione ad un incrocio, utilitaria si ribalta: due feriti trasportati al Bufalini

E' di due feriti, trasportati entrambi col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi nella tarda mattinata di lunedì, poco prima delle 12.30, in via Icaro, all'altezza dell'incrocio con via Vassura, a Ronco. La dinamica dei fatti è al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, ma pare che all'origine dello schianto vi sia una mancata precedenza. Una delle due vetture coinvolte, una "Daewoo Matiz", con a bordo un uomo ed una donna, procedeva lungo via Icaro in direzione di via Bidente, quando è stata colpita da una "Alfa Romeo" proveniente dalla laterale via Vassura.

VIDEO - Il video dei soccorsi

A seguito dell'impatto la piccola utilitaria è finita ruote all'aria. Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare gli occupanti dell'auto. Nella collisione il conducente dell'Alfa, mentre la coppia è stata trasportata al Bufalini. Sul posto gli operatori del 118 hanno operato con tre ambulanze e l'auto col medico a bordo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge e le operazioni di soccorso.