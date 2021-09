Improvviso malore al volante, invade la corsia opposta e si scontra con un'auto: rianimato sul posto

E' un improvviso malore all'origine di uno scontro tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, poco prima delle 17, in viale dell'Appennino, a San Martino in Strada. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla Polizia Locale, un sessantenne, alla guida di una "Fiat Panda", stava percorrendo l'arteria in direzione di Forlì, quando, all'altezza del civico 434, avrebbe accusato un improvviso malore, invadendo a bassa velocità la corsia opposta ed urtando una "Ford Focus" che stava sopraggiungendo.

Quest'ultimo automobilista è rimasto illeso, mentre il sessantenne è stato preso in cura dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, con l'equipe che ha proceduto alla rianimazione sul posto. L'uomo è stato caricato a bordo dell'ambulanza per il trasporto col codice di massima gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, con la circolazione regolata successivamente con senso unico alternato durante i rilievi.