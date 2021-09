A14, scontro tra due camion: strage di galline, 2mila esemplari morti. Forti disagi

Forti disagi alla circolazione giovedì mattina sul tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto per un incidente stradale verificatosi poco prima delle 6 in corrispondenza del chilometro 86 sud, tra il casello di Forlì e l'area di servizio Bevano. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione di Pieveacquedotto della Polizia Stradale di Forlì, sono venuti a collisione due camion, uno dei quali è finito fuori strada, capottandosi e perdendo il carico di galline. La motrice di quest'ultimo mezzo è finita nella scarpata che costeggia la carreggiata, mentre il rimorchio è finito di traverso, occupando le prime due corsie.

A seguito del sinistro le galline sono finite sulla strada, con due veterinari dell'Ausl intervenuti per verificare lo stato degli animali ed autorizzarne la ricollocazione nelle gabbie. Erano circa 12mila e in 2mila hanno perso la vita. Nello scontro è rimasto ferito il camionista che trasportava il carico di pollame, un 23enne della provincia di Campobasso, trasportato col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco anche con l'autogru e il personale di Autostrade per l'Italia. Il sinistro ha paralizzato il traffico (due corsie temporaneamente chiuse), con otto chilometri di coda in direzione sud (in lento smaltimento nel corso della mattinata) e rallentamenti in direzione Bologna per curiosi. La circolazione è stata regolata su due corsie. Autostrade per l'italia ha segnalato per chi viaggiava verso Ancona di uscire al casello di Faenza, percorrere la via Emilia e rientrare in A14 a Cesena Nord. Le ripercussioni del sinistro hanno quindi interessato anche la via Emilia, con code e disagi al semaforo della Panighina.

