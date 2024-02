Scontro tra camion, un ferito lieve: mattinata di disagi sulla Ravegnana

Disagi alla circolazione martedì mattina lungo la Ravegnana. Due camion sono venuti a collisione ad un chilometro di distanza dall'abitacolo di Coccolia, al confine tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna, con conseguente chiusura temporanea della Statale. Sul posto ha operato il personale del 118 con un'ambulanza, che hanno trasportato uno dei due camionisti in ospedale con codice di bassa gravità. Presenti anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi insieme al personale di Anas. La statale è stata riaperta poco dopo le 12.30. Per chiarire la dinamica del sinistro hanno operato gli agenti della Polizia Locale di Ravenna.