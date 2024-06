Scontro tra due auto, l'auto con nonno e nipote vola in un campo cappottando: tre feriti

Brutto incidente nella tarda mattinata di giovedì sulla strada provinciale 16 'Marzeno' tra Faenza e Modigliana, in località Scavignano. E' successo intorno alle 13.30: una "Ford Fiesta" condotta da una 48enne di Modigliana stava viaggiando verso Faenza quando, per cause in corso d'accertamento alle forze dell'ordine, si è scontrata con una "Fiat 500" proveniente dalla direzione opposta, con a bordo una ragazza di 25 anni insieme al nonno di 76, entrambi di Tredozio. Nel violento urto, la "500" è finita nel campo adiacente alla strada capovolta su se stessa.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'elicottero, insieme ai Vigili del fuoco di Faenza. La donna a bordo della Fiesta è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con un codice di media gravità, mentre gli altri hanno riportato ferite più lievi e sono stati portati all'ospedale di Faenza. Presenti sul posto la Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina e i Carabinieri di Modigliana.