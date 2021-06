Scontro frontale-laterale: chiusa a San Godenzo la Tosco-Romagnola

Ancora incidenti. A causa di uno scontro frontale-laterale, venerdì mattina è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la Statale Tosco-Romagnola, al chilometro 142,269. Il traffico è deviato sulla viabilità urbana con segnalazioni in loco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. (foto di repertorio)