Drammatico scontro frontale tra un'auto ed un furgone: perde la vita vicino casa

Sono drammatiche le conseguenze di un incidente stradale verificatosi lunedì mattina al confine tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena, a Casemurate. Una 76enne ha perso la vita in uno scontro frontale verificatosi lungo via Dismano, a poche centinaia di metri dal ponte che sovrasta la Cervese. La sciagura si è consumata intorno alle 11.30. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna, che hanno proceduto ai rilievi di legge, la vittima, una 76enne di origini fiorentine, ma residente nella zona del sinistro, stava percorrendo a bordo di una "Volkswagen Up" via Dismano con direzione di marcia Cesena-Ravenna.

All'altezza del civico 662 il dramma: per cause in fase d'accertamento l'utilitaria si è scontrata frontalmente contro un "Fiat Ducato", condotto da un 47enne cinese, che percorreva la strada in direzione Cesena. L'impatto è stato particolarmente violento e per la 76enne non c'è stato nulla da fare malgrado il tempestivo intervento dei soccorritori. Illeso nella carambola anche un motociclista, un turista 55enne, che per evitare di tamponare il furgone è finito contro la "Volkswagen", fortunatamente a velocità ridotta e senza riportare traumi.

Sul posto il personale di "Romagna Soccorso" ha operato con un'ambulanza e l'elimedica insieme ai Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dal sinistro per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e permettere agli agenti di procedere ai rilievi di legge.