Scontro frontale, paura sulla via Emilia sotto la pioggia: due ferite

E' di due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di uno scontro frontale tra due auto verificatosi lunedì mattina, poco dopo le 11, nel tratto forlimpopolese della via Emilia, resa viscida dalla pioggia, caduta a tratti battente per tutta la mattinata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dagli abitacoli due donne rimaste ferite, affidandole alle cure dei sanitari del 118. Entrambe, che si trovavano a bordo della stessa auto, sono state trasportate in ospedale col codice di media gravità. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì.