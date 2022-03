Scontro frontale tra auto sulla "Centoforche": ferita una 28enne

La strada provinciale 24 Centoforche, nel comune di Galeata, è stata teatro giovedì mattina di uno scontro frontale tra due auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 10 e la dinamica è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Meldola. Per cause in fase d'accertamento, una delle due vetture ha invaso la corsia opposta: nell'impatto la peggio l'ha riportata una 28enne, trasportata col codice di media gravità all'ospedale di Forlì. Illeso l'altro conducente, un 34enne. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, hanno operato anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano, che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.