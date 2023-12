Scontro frontale, paura sulla via Emilia: auto distrutta dopo l'impatto contro il camion

Pauroso incidente stradale giovedì mattina lungo la via Emilia Ponente, al confine tra la frazione cesenate di Diegaro e quella forlivese di Capocolle. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Cesena sono venuti a collisione un mezzo pesante ed una vettura. A seguito dell'impatto l'autotrasportatore non ha riportato conseguenze fisiche, mentre la donna che si trovava alla guida dell'utilitaria, una "Opel Agila", ha necessitato delle cure dei sanitari del 118. La ferita, dopo esser stata stabilizzata dagli operatori di "Romagna Soccorso", è stata trasportata al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, il mezzo pesante procedeva in direzione Forlì, mentre l'utilitaria viaggiava in direzione Cesena. Lo scontro ha provocato ingenti danni soprattutto alla "Opel". Inevitabili le ripercussioni alla circolazione stradale, con la strada rimasta temporaneamente interdetta alla circolazione stradale. Sul posto, per la messa in sicurezza dei mezzi, anche i Vigili del Fuoco.