Scontro frontale tra auto in via Fermi: un ferito estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco

Scontro frontale tra auto nella zona industriale in via Fermi. L'incidente si è verificato venerdì pomeriggio poco dopo le 17.30. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale di Forlì, che ha proceduto ai rilievi di legge. Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto dall'abitacolo di un dei mezzi coinvolti una persona, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118. Il personale del 115 ha provveduto inoltre alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte.