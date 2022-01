Carambola in via Del Canale, scontro tra un'auto e un furgone: un giovane al Bufalini

E' di due feriti il bilancio di uno scontro tra un'auto ed un furgone verificatosi nella prima serata di giovedì, intorno alle 19.15, in via Del Canale a Roncadello. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Forlì, una "Volkswagen Golf", con tre giovani a bordo, stava procedendo lungo l'arteria in direzione del forese, quando è impattata contro un furgone "Renault" che proveniva dalla direzione opposta, per poi carambolare nel campo che costeggia la carreggiata. Il conducente del furgone ha cercato di evitare la collisione, sterzando verso destra e finendo nel fosso.

Subito sono stati allertati i soccorsi, con il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del 118 (presenti con due ambulanze e l'auto col medico a bordo) che hanno provveduto ad estrarre i feriti dai mezzi. La peggio l'ha riportata il conducente della "Golf", che è stato trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre l'altro coinvolto, classe 1974, è stato trasportato al "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Illesi gli altri due passeggeri della vettura. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge e le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi.