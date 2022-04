Impattano contro un camion e volano nel fosso: paura per una coppia di motociclisti

Coppia di Firenze all'ospedale dopo uno schianto in moto. L'incidente si è verificato venerdì mattina, poco prima delle 10, in via Firenze, all'altezza di Villa Rovere. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, la coppia, un uomo di 65 anni ed una donna di 63, stava percorrendo l'arteria in direzione di Forlì, quando, per cause in fase d'accertamento, si è scontrata contro un camion impegnato in una manovra di svolta a sinistra per accedere in un'azienda agricola.

A seguito dell'impatto i due centauri sono sbalzati dalla moto, carambolando nel fossato che costeggia la carreggiata. I due feriti, uno dei quali con la frattura di una gamba, sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'elimedica giunta da Ravenna. La coppia, una volta stabilizzata, è stata trasportata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sempre coscienti, non sono in pericolo di vita.