Si scontra con un furgone delle consegne e finisce a terra: motociclista in ospedale

Incidente alle porte di Castrocaro nel pomeriggio di sabato. Attorno alle 15 un motociclista di 58 anni stava percorrendo via Nazionale quando, per cause ancora in corso d'accertamento, ha urtato la ruota posteriore sinistra di un furgone adibito alle consegne ed è finito a terra rovinando sull'asfalto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, che hanno portato il ferito - rimasto cosciente - all'ospedale per gli accertamenti del caso. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri, insieme ai Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi.