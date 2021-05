Scontro tra auto all'incrocio pericoloso, una finisce ruote all'aria: tanta paura, feriti lievi

Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni, ma non gravi, trasportati in ambulanza al "Morgagni-Pierantoni" per gli accertamenti de caso

Rocambolesca carambola tra auto nella tarda mattinata di mercoledì a Castrocaro lungo la Statale Tosco Romagnola, nel tratto che prende il nome di via Mengozzi. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Forlì sono venute a collisione due auto, una "Jeep Compass" - che procedeva lungo la statale in direzione monte - ed una "Fiat 500L". L'impatto è avvenuto intorno alle 12 in corrispondenza dell'incrocio con via Ladino, già teatro in passato di tragedie, con la "500 L" (condotta da una ragazza) che si è ribaltata su di un fianco.

Entrambi i conducenti hanno riportato lesioni, ma non gravi, trasportati in ambulanza al "Morgagni-Pierantoni" per gli accertamenti de caso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza le due vetture coinvolte.