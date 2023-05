Scontro tra auto lungo la Provinciale 47 sotto la pioggia battente: lievi feriti

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì lungo la Provinciale 47, che prende il nome di via Circonvallazione di Predappio. Nello scontro, al vaglio dei Carabinieri, sono rimasti coinvolti due mezzi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Forlì per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. I feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118 per il trasporto al pronto soccorso.