Scontro tra un taxi ed un'auto: paura in viale Bolognesi, tre feriti

Incidente stradale lunedì pomeriggio in viale Bolognesi, all'altezza dell'incrocio con via XXIV Maggio 1915. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri sono venute a collisione due auto, una delle quali un taxi con un passeggero a bordo. L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto intorno alle 15.30. Sul posto, oltre al personale di "Romagna Soccorso" con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, hanno operato anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo una ragazza rimasta intrappolata nell'abitacolo della sua auyto. Dopo esser stati stabilizzati, i tre feriti sono stati trasportati all'ospedale per gli accertamenti del caso. A riportare la peggio è stata la giovane, ma non è in pericolo di vita.