Scontro tra mezzi sulla via Emilia: alcuni feriti, interviene anche l'elimedica

A causa di un incidente stradale con quattro mezzi coinvolti, nel primo pomeriggio di mercoledì è rimasta chiusa temporaneamente la via Emilia tra Villanova e Cosina. La Polizia Locale ha disposto deviazioni alla circolazione sia lato Forlì che Faenza, in corrispondenza del chilometri 55. Sul posto gli operatori del 118 hanno operato con due ambulanze e l'elimedica. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi, anche se due sono stati trasportati al "Maurizio Bufalini" di Cesena. Per chiarire la dinamica del sinistro hanno operato la Polizia Locale dell'Unione della Romagna Forlivese. L'Anas ha comunicato la riapertura completa alla circolazione intorno alle 16.45.