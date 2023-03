Scontro tra un'auto ed un autoarticolato: paura in via Decio Raggi

Paura lunedì mattina per uno scontro tra un'auto ed un articolato avvenuto poco dopo le 12 in via Decio Raggi. Sul posto i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale di Romagna Soccorso, hanno provveduto ad estrarre il conducente del mezzo finito parzialmente a lato strada, per poi provvedere alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Per chiarire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.