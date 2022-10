Scontro con un trattore con l'aratro, una lama trafigge il parabrezza dell'auto: passeggero miracolato

Non è in pericolo di vita il ragazzo rimasto ferito nel pauroso incidente stradale verificatosi sabato pomeriggio intorno alle 16 in via Bagalona, a Santa Maria Nuova di Bertinoro. Il ferito viaggiava da passeggero a bordo di una "Mini Cooper" condotta da un ragazzo che, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, è venuta a collisione con un trattore con attaccato un aratro con otto lame. Una di queste ha trafitto il parabrezza lato destro, colpendo il giovane passeggero.

Il malcapitato ha cominciato a perdere molto sangue dalla giugolare, ma il provvidenziale intervento di un sanitario della Croce Rossa e di una carabiniera libera dal servizio hanno scongiurato conseguenze ben peggiori. Il ferito è stato quindi trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini": miracolosamente non è in pericolo di vita. Resta al vaglio degli esperti dell'infortunistica della Polizia Locale la dinamica del sinistro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, hanno operato anche i Vigili del Fuoco.