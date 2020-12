Scontro tra auto sulla via Emilia davanti al multisala: quattro feriti

E' di quattro feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella prima serata di sabato lungo la via Emilia, all'altezza del "Cineflash". La dinamica dei fatti è al vaglio alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima sommaria ricostruzione, una "Ford Focus", con a bordo padre e figlio", dal parcheggio del multisala si stava immettendo sull'arteria principale.

In quel frangente stava sopraggiungendo una "Nissan" che procedeva in direzione Forlimpopoli, con a bordo una coppia. Il conducente non è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo e l'impatto è stato inevitabile. Tutti hanno riportato lesioni, ma non gravi, e successivo trasporto al pronto soccorso in ambulanza per le cure del caso. Disagi alla circolazione, con la strada bloccata in quanto entrambe le auto hanno occupato la sede stradale.