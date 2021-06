Castrocaro, ennesimo scontro al solito incrocio: è l'ultimo incidente rilevato dalla PolStrada di Rocca

Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, sono venute a collisioni due aut

Terzo incidente in poco più di due mesi a Castrocaro Terme all'incrocio tra la Provinciale 56, che prende il nome di via Del Partigiano, e la Statale 67 Tosco-Romagnola. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, sono venute a collisioni due auto: da un primo accertamento dei fatti, pare che una "Opel Meriva", condotta da una predappiese di 61 anni, si stava immettendo da via Del Partigiano in direzione Firenze, quando è venuta a collisione contro una "Alfa Romeo 159", condotta da un 49enne di Portico di Romagna che procedeva in direzione monte. Nello scontro entrambi i conducenti hanno riportato lesioni, venendo trasportati in ambulanza al "Morgagni-Pierantoni" di Forlì.

Chiude la PolStrada

Quello di martedì pomeriggio è stato l'ultimo incidente rilevato dalla PolStrada di Rocca. Da mercoledì il distaccamento è chiuso ed i cinque agenti presenti saranno trasferiti nei nuovi reparti: quattro nella sezione della Polizia Stradale di Forlì in viale Italia, mentre il comandante del distaccamento, il vice ispettore Mussolini in Questura a Forlì in corso Garibaldi.

La pericolosità dell'incrocio e l'interrogazione

L'ultimo incidente in ordine cronologico in quel punto, e dalla simil dinamica, si è verificato il 16 giugno scorso ed ha visto ferito anche un bimbo. Due mesi fa invece erano rimasti coinvolti un bus con studenti a bordo, tutti illesi, ed un'auto condotta da un trentenne che aveva riportato la peggio. E in merito alla pericolosità dell'incrocio, nei giorni scorsi il gruppo di minoranza Casa Civica ha depositato un'interrogazione formale al sindaco Marianna Tonellato con l'intento di riaprire il dibattito istituzionale e sensibilizzare le autorità preposte a risolvere un problema che si trascina da anni