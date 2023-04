Carambola in via Risorgimento e poi disagi: scontro tra auto, una finisce ruote all'aria

Carambola tra tre auto nella prima mattinata di lunedì, in viale Risorgimento. L'incidente si è verificato poco prima delle 7.30, all'altezza del civico 160. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale di Forlì, un'auto ha impattato contro una "Fiat Punto", per poi cappottarsi al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. I sanitari del 118 hanno provveduto a soccorrere il conducente della vettura dell'auto ribaltata, che ha riportato lievi lesioni. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, con ripercussioni al traffico intenso della prima mattinata.

