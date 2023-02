Brividi per uno scuolabus che sfonda un muretto e finisce in bilico sulla scarpata: lievi lesioni per una passeggera

Attimi di paura mercoledì pomeriggio, per uno scuolabus finito contro un muro a lato della carreggiata e rimasto in bilico sul ciglio della scarpata. L'incidente si è verificato intorno alle 16.30 a Portico lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine (sul posto sia PolStrada che Carabinieri), che hanno proceduto ai rilievi di legge. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e all'assistenza sanitaria ad una passeggera in attesa dei sanitari di Romagna Soccorso. Le condizioni della ferita non destano particolari preoccupazioni.