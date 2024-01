Camion si ribalta su un fianco dopo l'uscita di strada sulla banchina: pesanti disagi sulla Bidentina

Ha creato grossi disagi alla circolazione, ma per fortuna nessun ferito l'incidente che si è verificato intorno alle 13 di lunedì mattina sulla strada provinciale 4 del Bidente, nel comune di Galeata. Sul posto si sono portate una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna con il supporto di una autogru della sede di Forlì per mettere in sicurezza il mezzo pesante, in attesa della rimozione da parte di una ditta specializzata. Nessuna persona è rimasta ferita nello schianto. Il fatto si è verificato nella zona di Mercatale, tra Galeata e Pianetto, è qui che il mezzo in modo autonomo è finito sulla scarpata laterale, per poi ribaltarsi su un fianco. Il conducente è uscito da solo dal mezzo, illeso. Sul posto oltre ai pompieri anche la polizia locale, che ha dovuto chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Non si registra dispersione del carico.