La consegna del pane si conclude nella scarpata, fornaio ferito all'alba nello schianto

La consegna del pane fresco per la mattina non è andata a termine. E' infatti un giovane fornaio di 28 anni l'uomo che è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato alle prime luci del giorno, alle 6,30 di mercoledì mattina a Rocca San Casciano, all'altezza del km 165+700. Il fornaio stava effettuando le consegne del pane da Corniolo su un Fiat Ducato. Mentre il mezzo procedeva lungo la Statale 67 in direzione Firenze, il conducente ha perso il controllo del veicolo e dopo aver abbattuto la segnaletica è finito nella scarpata. Non risulta il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto i vigili del fuoco di Rocca, il 118 con la Misericordia e la Polizia Stradale di Rocca San Casciano per i rilievi.

