Schianto frontale sulla provinciale, donna portata in gravi condizioni al Bufalini con l'elicottero del 118

Grave incidente giovedì mattina lungo la strada provinciale della valle del Rabbi. Intorno alle 11 due auto sono venute in collisione, mentre percorrevano la Sp3 in direzioni di marcia opposte. L'urto frontale-laterale è stato molto violento e ad aver avuto la peggio è stata una donna, portata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, che ha caricato la ferita più grave. Sul posto anche una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Rocca San Casciano.

L'incidente è avvenuto in località Fantella, nel comune di Premilcuore. Le squadre giunte sul posto hanno per soccorrere gli occupanti di due veicoli scontratisi insieme al personale di Romagna Soccorso, in particolare appunto la signora rimasta incastrata in una Smart. Le operazioni di ripristino della sede stradale per consentire la circolazione in sicurezza si sono protratte nel pomeriggio. Sul posto i Carabinieri di Premilcuore e Santa Sofia.

