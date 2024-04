Auto si schianta contro un muro, conducente soccorso dall'elimedica

E' in gravi condizioni un uomo di circa 60 anni che, nel corso di un'uscita autonoma di strada, è finito con la propria vettura contro un muro di un edificio. E' quanto capitato intorno alle 10,30 di oggi, venerdì, a Meldola, in via Giordano Bruno. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto si è portato l'elicottero del 118, per trasportare il conducente dell'autovettura all'ospedale Bufalini di Cesena. Data la dinamica dell'incidente, si ipotizza che a causare l'uscita di carreggiata possa essere stato un malore improvviso che ha colto l'uomo alla guida. L'impatto, visti i limitati danni riportati dall'auto, è avvenuto a velocità moderata. L'automobilista, in stato confusionale, è stato soccorso dal personale del 118 e da una squadra dei vigili del fuoco arrivata da Forlì per aiutare a liberarlo dal veicolo. I pompieri hanno anche messo in sicurezza il mezzo in attesa della rimozione. Sul posto intervenuti anche i Carabinieri, per i rilievi di legge.