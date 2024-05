Scontro frontale tra due auto: i due conducenti finiscono feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato alle prime luci di domenica mattina, intorno alle 6 e mezzo. Teatro dello scontro è stata via Dragoni, a Forlì, nelle vicinanze del sottopassaggio sotto la tangenziale. E' qui che si sono scontrate frontalmente due vetture, una Ford Fiesta e una Wolkwagen Golf. Nell'impatto sono rimasti feriti i due conducenti dei mezzi: un cittadino marocchino residente a Forlì di 29 anni e un uomo domiciliato in città di 49 anni.

Nessuno dei due ha riportato feriti che li mettono in pericolo di vita, tanto che sono stati portati con codici di media gravità all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del 118 per l'assistenza dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro, comunque non incastrati. Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale di Forlì, quest'ultima procede per i rilievi di legge.