Schianto tra due auto, un ferito incastrato nei veicolo soccorso da 118 e Vigili del Fuoco

Incidente nella mattinata a Forlì. Poco dopo le 13 di venerdì due auto sono entrate in collisione in via IX Febbraio. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì, in collaborazione con i sanitari di Romagna Soccorso, si è attivata per tirare fuori una persona rimasta bloccata in una delle due autovetture coinvolte nel sinistro. Sul posto presente anche la Polizia Locale di Forlì. Non si segnalano feriti gravi.