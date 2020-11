Violento schianto frontale sul rettilineo: grave una donna, soccorsa con l'elicottero

Un grave scontro frontale si è verificato nella mattina di sabato su via Ossi, la stretta strada che collega Villagrappa a Forlì. L'incidente si è verificato intorno alle 12,30 in un tratto rettilineo all'ingresso della frazione di Villagrappa, provenendo da via Firenze. A entrare in collisione sono state una Volvo XC60, condotta da un uomo di 56 anni e un'utilitaria Kia, guidata da una donna di 41 anni, entrambi residenti nella zona. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per i rilievi.

L'impatto frontale tra le due vetture è stato violentissimo. A farne le spese è stata soprattutto la 41enne, che è stata soccorsa in gravi condizioni dal personale del 118 giunto sul posto, tanto che si è reso necessario anche l'arrivo dell'elicottero delle emergenze per portare la ferita al Trauma Center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Ferite meno gravi per l'uomo, che è stato condotto in ambulanza all'ospedale di Forlì. La strada è stata chiusa per permettere l'atterraggio dell'elicottero sulla carreggiata e per la rimozione dei mezzi, il traffico veicolare è stato dirottato su altre strade, bloccati anche i servizi di trasporto pubblico e scolastico che hanno subito ritardi.