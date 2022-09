Auto travolge un ciclista in mountain bike: portato in gravi condizioni al "Bufalini"

Un uomo di 48 anni è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale che si è verificato poco dopo l'alba, giovedì mattina a Roncadello. Per cause e con una dinamica che sono al vaglio tecnico degli agenti della Polizia Locale di Forlì sono entrati in collisione un'auto, una Fiat Punto condotta da un uomo di Faenza, e una moutain bike, con in sella un 48enne forlivese.

L'impatto è avvenuto all'intersezione tra via XIII novembre 1944 e via dei Benedettini, nel forese tra Roncadello e Branzolino, intorno alle 6.45. In quel punto la via principale, via XIII Novembre, presenta una pericolosa curva secca. A farne le spese è stato il ciclista, che è stato sbalzato in terra ed è stato trasportato con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena da parte degli operatori del 118.