Auto piena di sedicenni e un 18enne "vola" fuori strada: feriti smistati in tre ospedali

L'auto era piena di giovanissimi: un ragazzo di 18 anni che guidava e altri 4 sedicenni che si trovavano passeggeri. In una curva a sinistra il mezzo è uscito di strada, leggermente sopraelevata rispetto al piano della campagna, e dopo aver scavalcato il fosso è “atterrata” in una vigna. Poteva avere un esito più tragico, ma per fortuna non si registrano feriti gravi nell'incidente che è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Alturia nella zona compresa tra San Pietro in Trento e Barisano. La strada segna il confine tra la provincia di Ravenna e quella di Forlì.

Il tutto è avvenuto pochi minuti prima dell'una di notte. L'auto, una Opel Corsa, stava percorrendo la stretta strada di campagna in direzione Forlì quando in una curva a sinistra è finita fuori strada. L'auto con i cinque ragazzi a bordo, residenti nel Ravennate, ha carambolato più volte per poi finire in mezzo ad una vigna. Sono stati gli stessi occupanti del mezzo a chiamare i soccorsi, che sono intervenuti in forze: 4 ambulanze, 2 auto medicalizzate e l'elimedica per il volo notturno partito da Bologna. Sul posto anche i vigili del fuoco di Ravenna e i carabinieri di Forlì, competenti per territorio.

Maggiore preoccupazione destavano le condizioni di una sedicenne che è stata alla fine portata in condizioni stabili e con un codice di media gravità all'ospedale Maggiore di Bologna. Altri due feriti di media gravità sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena, si tratta di due ragazzi sedicenni. Infine i due feriti più lievi, il conducente 18enne e un altro sedicenne, sono stati portati all'ospedale di Ravenna.

