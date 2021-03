Due giovani si schiantano contro un albero e restano intrappolati nell'auto ribaltata: gravissimi al Bufalini

I due presenti nella macchina sono stati estratti vivi dal mezzo, uno in stato cosciente e l'altro non cosciente, entrambi portati all'ospedale Bufalini di Cesena, specializzato nei traumi di maggior complessità

E' di due feriti gravissimi il bilancio di un terribile incidente che si è verificato nella serata di venerdì in viale dell'Appennino. Lo schianto è avvenuto intorno alle 22.20 nel tratto di strada tra la rotonda con viale Risorgimento e l'inizio di San Martino in Strada. Una vettura Bmw, con a bordo due giovani di 20 e 22 anni dell'Est Europa, stava percorrendo la stretta strada in direzione Predappio. Il mezzo ha impattato improvvisamente contro un albero a bordo strada, per poi ribaltarsi successivamente in mezzo alla carreggiata e intrappolando all'interno i due occupanti del mezzo.

Sul posto si sono portate le ambulanze del 118, assieme ai vigili del fuoco con il mezzo-gru in ausilio ai soccorsi. I due presenti nella macchina sono stati estratti vivi dal mezzo, uno in stato cosciente e l'altro non cosciente, entrambi portati all'ospedale Bufalini di Cesena, specializzato nei traumi di maggior complessità. Una si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sul posto anche la Polizia Locale per la ricostruzione dell'accaduto (viene escluso il coinvolgimento di un altro mezzo) e la gestione della viabilità, interrotta dalla presenza del rottame dell'auto in carreggiata.