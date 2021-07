Grave incidente stradale in A14, autostrada bloccata in entrambe le direzioni per i soccorsi

Un grave incidente stradale, nella serata di sabato, ha causato disagi e incolonnamenti lungo l'A14 tra Forlì e Faenza. L'incidente si è verificato al km 71, intorno alle 21.30 e ha riguardato un'autovettura nella carreggiata nord. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per permettere l'intervento dell'elimedica, giunta da Bologna. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale e l'elicottero delle emergenze anche tre ambulanze. Si sono registrati 3 km di coda verso Bologna e code in direzione di Ancona. Il blocco si è reso necessario per agevolare l'intervento dell'eliambulanza.

Sul posto sono inoltre presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale di Forlì.

Ulteriori informazioni in seguito